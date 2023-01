Walter Hamada, były szef DC Films, otwiera nową firmę producencką. Będzie robił horrory

Warner MediMeeting,

Były szef DC Films, Walter Hamada, uruchamia nową firmę producencką, 18hz Productions, z siedzibą w Paramount. Zatrudniono kluczowych pracowników.

Nathan Samdahl, były dyrektor wykonawczy Paramount, który odegrał kluczową rolę w nakręceniu horroru Uśmiechnij się, będzie pełnić funkcję starszego wiceprezesa firmy, a Nick Romano został wybrany na stanowisko dyrektora kreatywnego.

Hamada przeszedł do świata produkcji pod koniec zeszłego roku, po ponad 15 latach pracy w studiach Warner Bros. i New Line, nadzorując tworzenie horrorów i filmów o superbohaterach, takich jak To i Aquaman. W listopadzie jego raczkująca firma podpisała ekskluzywną, wieloletnią umowę produkcyjną z Paramount, aby stać na czele głównego nurtu horrorów studia. Ma na celu wypuszczanie rocznie kilku nisko- i średniobudżetowych filmów w kinach i streamingu.

fot. materiały prasowe

18hz Productions - nazwa firmy

Nazwa firmy odzwierciedla nacisk na horror. 18 Hz jest znane jako częstotliwość duchów, ponieważ wykracza poza zakres ludzkiego słuchu, który wynosi 20 Hz i więcej. Ponadto udowodniono, że wywołuje uczucie strachu i paranoi. Członkowie społeczności paranormalnej uważają 18 Hz za dźwięk samego strachu.