Samsung przedstawia szeroką ofertę telewizorów na rok 2025

fot. Samsung

Reklama

Nowa gama telewizorów koreańskiego potentata oparta jest na czterech filarach: zaawansowanej technologii Samsung Vision AI, certyfikowanych wyświetlaczach z kropką kwantową (Quantum Dot), intuicyjnym systemie operacyjnym Tizen oraz solidną platformą zabezpieczeń Samsung Knox.

Vision AI: nowa era inteligentnego oglądania

Zaprezentowana na początku roku podczas targów CES 2025 technologia Samsung Vision AI stanowi znaczący postęp w dziedzinie domowej rozrywki. To inteligentne zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala telewizorom Samsung rozpoznawać treści wyświetlane na ekranie i uczyć się preferencji użytkowników dzięki zaawansowanym algorytmom głębokiego uczenia się i modelom skalowania. Efektem jest płynna optymalizacja ustawień obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, zapewniająca niezrównane wrażenia podczas oglądania filmów, seriali, sportu czy koncertów lub grania w gry.

fot. Samsung

Flagowe telewizory 8K i 4K Neo QLED Mini LED

Na czele stawki znajdują się modele Neo QLED Mini LED 8K: QN900F (65”, 75”, 85”) i QN990F (65”, 75”, 85”, 98”). Model QN990F jest wyposażony w procesor AI NQ8 Gen 3, a model QN900F w procesor AI NQ8 Gen 2. Model QN990F oferuje funkcję 8K AI Upscaling Pro, opartą na 768 sieciach neuronowych, która zapewnia oszałamiającą jakość obrazu. Dla maksymalnej wygody model QN990F wykorzystuje moduł Wireless One Connect, który przesyła sygnały w maksymalnej jakości aż 8K 120 Hz na odległość do 10 metrów, minimalizując w zasadzie do zera plątaninę kabli otaczającą telewizor. Gracze docenią funkcję Upłynniacz ruchu 240 Hz w modelu QN990F, która zapewnia rozdzielczość 4K przy 240 Hz, zapewniając wyjątkową płynność i klarowność obrazu, a także tryb AI Auto Game Mode przy 240 Hz. Dźwięk został również ulepszony dzięki wzmacniaczowi głosu opartemu na sztucznej inteligencji, który izoluje i uwypukla dialogi, co jest szczególnie przydatne podczas oglądania polskich filmów i seriali.

fot. Samsung

Seria Neo QLED Mini LED 4K obejmuje cztery modele: QN90F, QN85F, QN80F i QN70F. Flagowy model QN90F, dostępny w rozmiarach od 43” do aż 115”, jest wyposażony w procesor NQ4 Gen3 AI, który zapewnia optymalizację obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Funkcja 4K AI Upscaling, wspierana przez 128 sieci neuronowych, przekształca treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K. Gracze skorzystają z technologii Upłynniacz Ruchu 165 Hz, która zapewnia płynność i ostrość nawet w szybkich scenach.

fot. Samsung

OLED i QLED: kinowa jakość i wszechstronność

Oferta telewizorów OLED firmy Samsung na rok 2025 obejmuje modele S95F, S90F i S85F o rozmiarach ekranu od 42 do 83 cali. Najwyższej klasy model S95F zapewnia spektakularny obraz z jaśniejszą bielą i głębszą czernią, a dzięki technologii OLED HDR Pro oferuje nawet o 70% większą jasność niż OLED HDR+. Samoświecące piksele zapewniają realistyczne i żywe kolory, a powłoka antyrefleksyjna Glare Free gwarantuje pełne spektrum kolorów bez odblasków.

fot. Samsung

Seria QLED obejmuje modele Q7F i Q8F, dostępne w rozmiarach od 43 do 85 cali. Model Q8F wyróżnia się technologią Quantum HDR+, która zapewnia intensywne kolory i bogate szczegóły, oferując kinowe wrażenia podczas oglądania. Technologia podwójnego podświetlenia LED zapewnia lepszy kontrast i głębsze kolory poprzez dostosowanie temperatury barwowej podświetlenia do treści. Oba modele wykorzystują system operacyjny Tizen, oferujący dostęp do najnowszych aplikacji i usług, oraz integrację z SmartThings do sterowania telewizorem i innymi inteligentnymi urządzeniami.

Telewizory Crystal UHD i Lifestyle

Do pomieszczeń o każdej wielkości Samsung ma linię Crystal UHD oferuje dwa modele: U8000F (43” do 85”) i DU9000 (98”). Model U8000F jest wyposażony w Crystal Processor 4K, zapewniający skalowanie obrazu z realistycznym odwzorowaniem kolorów. Ofertę uzupełniają modele HD i FHD, H5000F (32”) i F6000F (32”, 40”).

Do kultowego telewizora lifestyle'owego The Frame dołącza jego bardziej zaawansowany brat z dopiskiem Pro. Ten nowy model jest wyposażony w moduł Wireless One Connect, który zapewnia większą elastyczność instalacji, umożliwiając podłączenie zewnętrznych źródeł do modułu i eliminując plątaninę kabli. Funkcja Art Home pozwala użytkownikom wyświetlać wyselekcjonowane kolekcje dzieł sztuki, a Art Store oferuje prawie 3000 dzieł z 70 światowej sławy muzeów i galerii. Funkcja ta jest dostępna także we wszystkich telewizorach QLED, Neo QLED i Micro LED z 2025 roku.

fot. Samsung

Certyfikowana jakość i wygoda użytkowania

Zaangażowanie firmy Samsung w zapewnienie wysokiej jakości potwierdzają różne certyfikaty. Seria telewizorów QLED z 2025 roku otrzymała certyfikat „Real Quantum Dot Display” od TÜV Rheinland, potwierdzający zgodność z globalnymi standardami technologii wyświetlania Quantum Dot. Ponadto Société Générale de Surveillance (SGS) potwierdziła, że technologia Quantum Dot firmy Samsung nie zawiera kadmu. Dokładne odwzorowanie kolorów zostało potwierdzone certyfikatem „Verified by PANTONE”, gwarantującym wierne odwzorowanie 2140 kolorów PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni skóry.

Oprócz imponującej jakości obrazu telewizory Samsung z 2025 roku oferują inteligentne funkcje, takie jak sterowanie gestami za pomocą smartwatchy Samsung oraz rewelacyjną zaawansowaną powłokę antyrefleksyjną (Glare Free), dostępną teraz w modelach Neo QLED 8K, Samsung OLED S95F i Neo QLED QN90F. Modele The Frame i nowy The Frame Pro są również wyposażone w znany już matowy wyświetlacz, na którym świetnie wyglądają obrazy mistrzów malarstwa. Obsługa SmartThings i kompatybilność z ponad 300 markami zapewniają płynną integrację z każdym ekosystemem inteligentnego domu.

fot. Samsung

Podsumowując, oferta telewizorów Samsung na rok 2025 łączy w sobie najnowocześniejszą technologię z eleganckim wyglądem i dostosowaną do potrzeb funkcjonalnością, od flagowego modelu Neo QLED Mini LED 8K przez zaawansowane modele OLED, wszechstronne Neo QLED i QLED aż po przystępną ofertę modeli Crystal UHD. Innowacje, takie jak Vision AI, automatyczne skalowanie obrazu, sterowanie gestami oraz moduł Wireless One Connect, zapewniają wysoką jakość obrazu i dźwięku oraz niezrównaną wygodę użytkowania.

fot. Samsung