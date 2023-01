DCU - Jacob Elordi jako nowy Superman. Fanart pokazuje gwiazdę Euforii w superbohaterskim kostiumie

Fot. Materiały prasowe

Pojawił się nowy fanart z DCU. Jest na nim Jacob Elordi w stroju Supermana. Aktora znacie między innymi z takich produkcji młodzieżowych jak Euforia i The Kissing Booth. Ten casting do superbohaterskiej roli nie wziął się znikąd: ma związek z ostatnimi plotkami i przeciekami, które mówią, że James Gunn planuje zaproponować mu współpracę. Choć nic nie zostało to potwierdzone, fani uruchomili wyobraźnię, a jeden z efektów ich pracy możecie zobaczyć na grafikach poniżej.

DCU - Jacob Elordi jako nowy Superman [FANART]

Podoba wam się Jacob Elordi w roli Supermana? Myślicie, że mógłby zastąpić Henry'ego Cavilla? Dajcie znać w komentarzu.

https://twitter.com/SuperFilmNews/status/1613770597837996034

James Gunn - jaki ma plan na DCU?

James Gunn stanął na czele DCU i planuje wprowadzić wiele zmian. Niektóre z nich są dość kontrowersyjne, w tym pozbycie się takich gwiazd jak Henry Cavill, który wcielał się w Supermana, a także Gal Gadot, grającą od wielu lat Wonder Woman. Widać, że twórca Strażników Galaktyki i Legionu Samobójców chce odciąć się od poprzedniej wizji studia i stworzyć superbohaterskie uniwersum od nowa. Niektórym internautom nie podoba się jednak ten kierunek i rozstanie z aktorami, którym kibicowali od dawna. Fani Zacka Snydera są za to zawiedzeni, że James Gunn nie chce kontynuować pomysłu filmowca na DC.

