WandaVision - teaser 7. odcinka. Do jakiego sitcomu twórcy nawiążą tym razem?

fot. Marvel/Disney+

WandaVision to bardzo dobrze oceniany serial Disney+ i Marvel Studios, który mocno odwołuje się do klasycznych sitcomów z różnych epok oraz innego typu filmowych i serialowych produkcji. Do sieci trafił właśnie materiał promujący nadchodzący, 7. odcinek produkcji. Wideo zdradza, do jakiego sitcomu twórcy WandaVision postanowili nawiązać tym razem.

Przypomnijmy, że zazwyczaj w serialu odnajdziemy odwołania do wielu produkcji, jednak to jedna najczęściej stanowi motyw przewodni odcinka. Udostępnione wideo promocyjne zapowiada, iż w 7. epizodzie WandaVision odwoła się do serialu Współczesna rodzina. Fani serialu będą jednak zapewne mogli liczyć na więcej popkulturowych nawiązań.

Do obsady WandaVision należą mi.n. Elizabeth Olsen, Evan Peters, Paul Bettany, Kat Dennings i Kathryn Hahn. Showrunnerką serialu jest Jac Schaeffer.

Poniżej znajdziecie film zapowiadający 7. odcinek WandaVision.

WandaVision - teaser 7. odcinka

WandaVision - premiera co tydzień w piątki na Disney+ w krajach, w których usługa jest dostępna lub widz posiada konto.