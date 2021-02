WandaVision: figurka Funko kwestionuje tożsamość postaci? Potencjalny antagonista na świetnej grafice

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel/Disney+

Funko zaprezentowało swoje najnowsze figurki POP, związane bezpośrednio z serialem WandaVision i odcinkiem 6., czyli Halloween Spooktacular. Są to Vision i Wanda w swoich halloweenowych przebraniach, bliźniaki Tommy i Billy oraz "Pietro Maximoff". Ta ostatnia to jedyna figurka z serii, której imię wzięte jest w cudzysłów, niewątpliwie sugerujący drugie dno. Czy użyto go, by zaznaczyć, że to po prostu nowa inkarnacja znanego bohatera? A może jednak rzecz leży w tym, że jest to w istocie zupełnie inna postać, udająca jedynie brata Wandy? Tego dowiemy się wkrótce. Poniżej zdjęcia modeli:

Funko "Pietro Maximoff"

Oczywiście, spekuluje się, że serialowy Pietro Maximoff (w którego wciela się Evan Peters) to w istocie Nightmare lub Mefisto (prawdę pisząc: fani dopatrują się tego drugiego antagonisty we wszystkim - i być może mają rację). Raf Grassetti, czyli dyrektor artystyczny produkcji God of War, zaproponował swoją wizję Petersa w roli Mefisto. Zobaczcie:

Nowe odcinki WandaVision pojawiają się na platformie Disney+ co piątek.