WandaVision - analiza drugiego zwiastuna i easter eggi. Trop w kwestii złoczyńcy może wstrząsnąć MCU

Marvel/Disney+

Drugi zwiastun nadchodzącego serialu Disney+, WandaVision, cieszył się wśród Was mniejszą popularnością niż materiały promujące produkcje Loki i The Falcon and the Winter Soldier. Z tym większym zaskoczeniem śledziliśmy Wasze liczne pytania na temat analizy nowego trailera ekranowej opowieści o Scarlet Witch i Visionie. Jak słusznie zauważyła jedna z naszych Czytelniczek, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc na tym polu postanowiliśmy przygotować dla Was prezent. Jeszcze lepiej, że niespodzianki mają dla nas również twórcy Kinowego Uniwersum Marvela.

Choć wideo zapowiadające WandaVision jest stosunkowo oszczędne jeśli chodzi o wyjawianie tajemnic związanych z warstwą fabularną, pojawiają się w nim pewne easter eggi i tropy, które mogą raz na zawsze zmienić oblicze całego MCU. Najważniejszym z nich jest kwestia złoczyńcy; mało tego, zwiastun może nawet sugerować pojawienie się w serialu aż 2 potężnych antagonistów z komiksów Domu Pomysłów. O jednym z nich ledwie w poniedziałek dyskutowaliśmy w kontekście ewentualnego wprowadzenia w Lokim...

WandaVision - analiza drugiego zwiastuna i easter eggi

Zwiastun rozpoczyna się od ujęcia pokazującego pozornie normalny dom na przedmieściach – ten motyw znamy już choćby z dwóch komiksowych serii „Vision and the Scarlet Witch” z lat 80. W pierwszej protagoniści zrezygnowali z członkostwa w Avengers, by wieść spokojne życie w New Jersey, w drugiej natomiast Wanda urodziła dwóch synów – dopiero z czasem okazało się, że potomstwo jest jedynie wytworem jej wyobraźni.

Zobacz także:

Pierwszy odcinek WandaVision zadebiutuje na platformie Disney+ 15 stycznia.