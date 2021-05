WandaVision - Elizabeth Olsen nie wiedziała, że odegra dużą rolę w MCU. Pierwszy kontrakt tego nie sugerował

fot. Marvel/Disney+

Elizabeth Olsen zadebiutowała jako Wanda Maximoff w MCU w widowisku Avengers: Czas Ultrona z 2015 roku. Od tamtej pory odegrała dużą rolę w uniwersum, otrzymując nawet swój własny, bardzo dobrze przyjęty serial, WandaVision. Jednak co ciekawe aktorka nie spodziewała się, że będzie ważnym ogniwem MCU. W rozmowie z The Hollywood Reporter stwierdziła, że jej pierwszy kontrakt zakładał dwa filmy i cameo w innej produkcji. Jak zdradziła przeszła już trzy rundy negocjacji kontraktów z Marvel Studios. Jednak dla Olsen ten lżejszy harmonogram znaczył wiele dobrego, ponieważ jak stwierdziła decydowano się wykorzystać jej postać w kolejnych projektach, ponieważ było jakieś pole do rozwoju jej historii, a nie dlatego, że kontrakt zmuszał do tego producentów.

Najnowszym filmem Kinowego Uniwersum Marvela z udziałem Olsen będzie Doctor Strange in the Multiverse of Madness, w którym postać Wandy połączy siły z tytułowym bohaterem, a sam film ma zawierać spory element magiczny, co już sugerowało zakończenie WandaVision. Premiera produkcji w 2022 roku.