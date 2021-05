WandaVision i Falcon i Zimowy żołnierz wygrywają nagrody MTV. Lista laureatów

Źródło: Marvel/Disney+

Nagrody MTV Movie & TV nie są traktowane tak na poważniej jak Emmy, Złote Globy czy Oscary, ale nadal to ciekawe wyróżnienia w branży. Edycja 2021 odbyła się w nocy z 16 na 17 maja 2021 roku, a gala była prowadzona przez Leslie Jones.

Seriale Marvela zdominowały kategorie telewizyjne zbierając łącznie siedem Złotych Popcornów. Do tego Scarlett Johansson została dodatkowo wyróżniona nagrodą za swoją karierę, czyli tak zwana nagroda pokolenia. Poprzednio zdobywali ją między innymi Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom mCruise, Robert Downey Jr czy Dwayne Johnson. Natomiast Sacha Baron Cohen został wyróżniony za komediowy geniusz.

NAJLEPSZY FILM



Do wszystkich chłopców: zawsze i na zawsze

NAJLEPSZY SERIAL



WandaVision

NAJLEPSZA ROLA W FILMIE



Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

NAJLEPSZA ROLA W SERIALU



Elizabeth Olsen – WandaVision

NAJLEPSZY BOHATER



Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier

NAJLEPSZY ZŁOCZYŃCA



Kathryn Hahn – WandaVision

NAJLEPSZY POCAŁUNEK



Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks

NAJLEPSZA ROLA KOMEDIOWA



Leslie Jones – Coming 2 America

PRZEŁOMOWA ROLA



Regé-Jean Page – Bridgerton

NAJLEPSZA WALKA



WandaVision – Wanda vs. Agatha

NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCY WYSTĘP



Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor

NAJLEPSZY DUET

The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan)