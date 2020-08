WandaVision i The Falcon and The Winter Soldier jednak później? Szef Disneya komentuje

fot. Marvel/Disney+

The Falcon and the Winter Soldier miał mieć premierę w sierpniu 2020 roku, ale zostało to opóźnione, ponieważ serial nie został skończony przez pandemię koronawirusa. Natomiast na temat WandaVision pojawiały się sprzeczne informacje o możliwych opóźnieniu grudniowej premiery.

Bob Chapek, szef Disneya częściowo potwierdza doniesienia i rozwiewa wątpliwości. Według jego wiedzy WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier oraz Loki to seriale, które najpierw muszą wrócić na plan, by zakończyć zdjęcia. To szczególnie jest istotne w kwestii pierwszej produkcji, o której na 100% nie wiedzieliśmy, czy została ona nakręcona i czy planowane są dokrętki.

Podobno Marvel Studios planuje wrócić na plan dopiero we wrześniu 2020 roku, ale na razie nie wiadomo, jak będą szły prace i jak bardzo opóźnią one datę premiery. Zwłaszcza, że sytuacja z pandemią wciąż jest rozwojowa, a zdjęcia do seriali miały być kręcone w Atlancie w USA.

Czekamy na oficjalne ogłoszenia dat. Na razie nie wiadomo, kiedy seriale będą mieć konkretne premiery.