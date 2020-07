WandaVision - premiera serialu MCU i Disney+ jednak bez zmian?

fot. Marvel/Disney+

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować w sierpniu 2020 roku, ale będzie to niemożliwe ze względu na opóźnienia wywołane koronawirusem. Potem pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że serial MCU i Disney+ pojawi się na platformie jesienią. To miałoby doprowadzić do opóźnienia premiery drugiej produkcji zatytułowanej WandaVision.

The Hollywood Reporter podało, że produkcja z udziałem Elizabeth Olsen i Paula Bettany'ego, która miała pojawić się w grudniu 2020 roku, zadebiutuje wiosną 2021 roku. Dokonano jednak kolejnej aktualizacji tych doniesień i zarówno THR oraz Deadline, wycofały się z wcześniej podanych informacji. Zmieniono datę ponownie na 2020 rok, zatem znowu nic nie wiadomo. Okazuje się też, że informacje podane przez dwa prestiżowe portale, doprowadziły tylko do zamieszania i zmyliły fanów.

fot. Marvel/Disney+

Daty seriali Disney+ i Marvel Studios wciąż oczywiście mogą zostać zmienione ze względu na pandemię, ale chyba będziemy musieli poczekać na oficjalne stanowisko Kevina Feige i jego ekipy.