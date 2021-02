WandaVision - Marvel Studios planuje 10. odcinek? Aktorka sugeruje rolę postaci z kina

Disney+

WandaVision jest serialem, który ze względu na swoją konstrukcję, zachęca fanów do tworzenia rozmaitych teorii. Tym bardziej, że tropy podrzucane są nie tylko przez odcinki, ale także materiały promujące produkcje w sieci. Wrzucono ostatnio m.in. nowy plakat, który od razu zachęcił widzów do szukania w nim rozmaitych poszlak.

Fani ostatecznie dostrzegli m.in. odniesienie do Mephisto, który ma być według wielu oglądających głównym antagonistą produkcji. Tapetę ścienną z plakatu powiększono i dostrzeżono kształt demonicznej twarzy. Komentujący nie mają wątpliwości, że w ten sposób zechciano umiejscowić na plakacie postać Mephisto. Zobaczcie plakat oraz powiększony kadr:

WandaVision

Od pierwszych zwiastunów wiadomo, że WandaVision jest serialem mocno odwołującym się do klasycznych sitcomów z różnych epok. Showrunnerka Jac Schaeffer zauważyła jednak w jednym z wywiadów, że serial czerpie również z produkcji o innym gatunku. To czyni z WandaVision projekt, który również czerpie ze współczesnych seriali, które oferują jednocześnie humor, dramat oraz horror. Tutaj twórczyni wymienia m.in. Strefa mroku, Po tamtej stronie oraz Niesamowite historie, które przedstawiają jedną rzecz, a potem okazują się być o czymś zupełnie innym z podszytym komentarzem społecznym.

W sieci pojawiły się również ciekawe doniesienia dotyczące tajemniczego, dziesiątego odcinka serialu. WandaVision miał być serialem zawierającym dziewięć epizodów, co pojawiało się m.in. w informacjach prasowych Disneya. Agencja aktorska Facebooku STW Talent Agency na swoim Facebooku ogłosili, że ich klientka Selena Anduze wystąpi w odcinkach 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Czy mogło dojść do pomyłki? A może Marvel Studios rzeczywiście zaplanował niespodziankę dla fanów? Przypomnijmy, że pomiędzy serialem WandaVision i The Falcon and the Winter Soldier jest tygodniowa przerwa. Zobaczcie nowy spot:

Elizabeth Olsen został zapytana, czy w WandaVision możemy oczekiwać podobnej sytuacji jak w The Mandalorian z pojawieniem się Luke'a Skywalkera. Chociaż aktorka nie weszła w szczegóły powiedziała otwarcie: tak. Zapowiada, że na fanów czeka dużo niespodzianek.

Poniżej możecie zobaczyć jeszcze plakaty z bohaterami granymi przez Kat Dennings oraz Randalla Parka:

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1355923820507492355