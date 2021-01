Star Wars: The High Republic - nowe wideo prezentuje The Nihil, czyli głównych antagonistów

fot. materiały prasowe

Star Wars: The High Republic doczekało się już pierwszej powieści i komiksu. Przypominamy, że jest to nowy, wielki projekt multimedialny Lucasfilmu, obejmujący różne media, w przyszłości również seriale i filmy.

Teraz na oficjalnym kanale Star Wars na YouTube pojawiło się nowe, oficjalne wideo, które prezentuje fanom grupę tajemniczych i złowrogich The Nihil, czyli antagonistów wydarzenia - bezwzględnych kosmicznych piratów. Wykorzystują oni swoją unikalną wiedzę o podróżach w hiperprzestrzeni, by terroryzować galaktykę. Grupa jest doskonale zorganizowana; kierują nią trzej Tempest Runners z pomocą Eye of the Nihil, czyli tajemniczego Marchiona Ro, który zastąpił w tej roli swojego ojca.

Lucasfilm regularnie publikuje kolejne animowane filmy krótkometrażowe, które mają za zadanie przybliżyć fanom postacie występujące w opowieściach z The High Republic.

Przypominamy, że The High Republic to złoty wiek Republiki, w którym rycerze Jedi byli prawdziwymi strażnikami sprawiedliwości i pokoju. To okres prawdziwego szczytu możliwości zarówno Zakonu Jedi, jak i samej Republiki - czas rozwoju technologii i wszechobecnego optymizmu.

