WandaVision - główny złoczyńca serialu MCU ujawniony na zdjęciu zabawki?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel/Disney+

WandaVision po pierwszych czterech odcinkach zdobywa wiele pozytywnych recenzji. Widzowie nie wiedzą na razie, kto jest głównym antagonistą produkcji. Wiele wskazuje na to, że za wszystko odpowiedzialna jest sama Wanda, ale fani nie mają złudzeń, że w całej intrydze swoje palce macza też Mephisto.

Postać znana z komiksów jeszcze nie objawiła się fanom MCU. Nie mamy też potwierdzenia, że w ogóle w serialu się pojawi, choć obecny jest w wielu teoriach dotyczących finału serialu. Nowe poszlaki w tym temacie może dostarczyć zdjęcie zabawki, które pokazuje nam nie tylko obecność tej postaci u boku Wandy, ale też wygląd Mephisto. Zobaczcie:

https://twitter.com/WandavisionNew2/status/1356543482320584706

Opakowanie figurek firmy Minimates nie musi potwierdzać obecności tej postaci w serialu. Zdaje się jednak, że jest to oficjalny produkt, choć wygląd Mephisto może znacząco różnić się od tego, co być może zobaczymy w rzeczywistości. Wcześniej zaprezentowano jednak zabawki z serii The Falcon and the Winter Soldier w fizycznym wydaniu, więc szanse na odkrycie wyglądu Mephisto wzrastają.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez MCUcollector24 (@mcucollector24)

Showrunnerka została zapytana również o powiązanie serialu z filmami Spider-Man 3 oraz Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ponieważ serial Disney+ zapowiadany był jako integralna część MCU i wprowadzenie do wymienionych wyżej filmów. Zdradziła, że jest ciągła komunikacja w każdym elemencie z Marvelem i Kevinem Feige, który nad wszystkim czuwa. Schaeffer nie mogła powiedzieć nic więcej, ale jako scenarzystka była zaznajomiona z elementami, które są istotne dla funkcjonowania połączeń między produkcjami.