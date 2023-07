WandaVision - nowy steelbook trafi do sprzedaży. Zabraknie najważniejszego elementu

fot. Disney+

WandaVision to pierwszy serial Disney+, który otrzyma swojego steelbooka, czyli kolekcjonerskie pudełko do przechowywania płyt.

Jest jedno "ale" - zabraknie najważniejszego w klasycznych steelbookach, czyli płyt.

WandaVision - nowy steelbook

The Direct dotarł do szczegółowych informacji na temat nadchodzącego steelbooka. Już niedługo będzie można go zamówić w pre-orderze, a oficjalną datę premiery wyznaczono na wrzesień 2023 roku.

Za ten projekt odpowiada Manta Lab. Kolekcjonerskie opakowania mają mieć ekskluzywny design z błyszczącym wykończeniem oraz tłoczonym tytułem. W zestawie będą również akcesoria, takie jak pocztówki, karty postaci, teczkę oraz ekskluzywne naklejki z motywem WandaVision. Jednakże, nie będzie w nim płyt DVD ani Blu-ray. Co więcej, nie wiadomo, czy zestaw będzie zawierał cyfrowy kod do pobrania serialu.

Steelbook będzie edycją limitowaną - do sprzedaży wejdzie jedynie 1250 zestawów. Dostępny będzie również dodatek przy sprzedaży za pomocą opcji "Kup teraz". W tym przypadku, kupujący otrzymają również limitowane pudełko z logiem S.W.O.R.D., które zostało ograniczone do 800 sztuk.

Najwidoczniej ten steelbook jest skierowany do fanów, którzy lubią kolekcjonować gadżety ze swoich ulubionych seriali, ale wciąż oglądają je na platformach streamingowych, a nie tradycyjnych płytach.

