MCU - Gamora i Star-Lord znów się spotkają? Zoe Saldana komentuje

Fot. Marvel

Reklama

Wielu fanów spodziewało się, że Star-Lord i Gamora powrócą do siebie w Strażnikach Galaktyki 3. James Gunn postawił jednak na bardziej nieoczywiste rozwiązanie. Reżyser zdecydował, że ten wariant Gamory nie tylko nie zakocha się w Star-Lordzie, ale i ostatecznie zostanie z Ravagersami. Zoe Saldaña, która od początku wciela się w bohaterkę, skomentowała takie zakończenie. A także dała fanom nadzieję, że to nie musi być definitywny koniec relacji Star-Lorda i Gamory.

MCU - Gamora i Star-Lord znów się spotkają?

Zoe Saldaña w rozmowie z The Hollywood Reporter powiedziała, że była to słodko-gorzka decyzja ze strony Jamesa Gunna. Uważa jednak, że wydaje się słuszna. Ostatecznie ten wariant Gamory, tak jak każdy inny, przeżył wyjątkową traumę, jednak tym razem znalazł ukojenie w Ravagersach. I wygląda na to, że nigdy nie była tak otwarta, jak wtedy. Następnie odniosła się do relacji Star-Lorda i Gamory:

Myślę, że sytuacja z Peterem nie dawała jej spokoju. Choć nie miała pojęcia o tym, co ich łączyło i kim była, to czuła, że musiało to być wyjątkowego. Jednak doceniam takie zakończenie, ponieważ sugeruje, że jeśli Strażnicy ponownie zwrócą się o pomoc do Ravagersów, to być może Gamora i Peter znów się odnajdą - nawet jeśli tym razem tylko jako przyjaciele.

Strażnicy Galaktyki 3 - Adam Warlock i szkice koncepcyjne