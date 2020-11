WandaVision - wraca plotka o powrocie znanej postaci. Skąd pochodzą nowe poszlaki?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

WandaVision to jeden z pierwszych seriali aktorskich MCU, których fabuła ściśle jest związana z kinowymi filmami. Całość zostanie utrzymana w konwencji sitcomów z różnych dekad. W głównych rolach występują Elizabeth Olsen i Paul Bettany.

Już wcześniej pojawiały się plotki o powrocie w serialu Quicksilvera, zmarłego brata Scarlet Witch, który śmiertelnie został raniony w starciu z Ultronem w filmie Avengers: Czas Ultrona. Wydawało się, że skoro Wanda może przywrócić w jakiś sposób Visiona, uczyni to także ze swoim bratem. Do teraz nie ma oficjalnych informacji na temat powrotu do tej roli Aarona Taylora-Johnsona, ale mamy przeciek z branży figurek Funko POP. Znaleziony został opis zestawu zawierający zabawkę Visiona oraz właśnie Quicksilvera, który trafić ma na rynek bliżej premiery serialu.

https://twitter.com/Serlentpops/status/1322748807541481473

Nie jest to oczywiście wystarczający dowód na pojawienie się w serialu Johnsona. Aktora nie widziano na planie oraz w jego pobliżu, ale już wcześniej przecieki figurek Funko POP potwierdzały podobne informacje, zatem fani mają mocne podstawy do oczekiwania powrotu Quicksilvera do MCU.

W obsadzie produkcji są jeszcze Randall Park, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Jolene Purdy i Teyona Parris. WandaVision zadebiutuje na Disney+ prawdopodobnie w grudniu 2020 roku.