W świecie Marvela jest nowy Galactus. Znany heros przejął jego moce

Uniwersum Marvela ma nowego Galactusa - do zmiany na tym polu doszło w zeszycie Fantastic Four: Antithesis #3. Przypomnijmy, że w serii tej Fantastyczna Czwórka musi mierzyć się z nowym złoczyńcą, tytułową Antytezą, postacią stojącą w opozycji do Pożeracza Światów. Wykorzystuje on negatywne źródło energii życia, aby zamieniać kolejne planety i ich mieszkańców w członków swojej złowrogiej armii.

Już wcześniej antagonista uwięził Galactusa w Strefie Negatywnej - ten ostatni przybrał w następstwie tego działania swoją śmiertelną formę, Galana. Nieoczekiwanie Pierwsza Rodzina Marvela przybyła swojemu niegdysiejszemu wrogowi na ratunek. Wszystko po to, aby pozyskać jego kosmiczną moc, bodajże jedyną siłę zdolną pokonać Antytezę.

Galan zdecydował się na przeniesienie swojej potęgi na Fantastyczną Czwórkę. Co zupełnie zaskakujące, koniec końców moc ta nie wróciła do właściciela, a znalazła nowego gospodarza w osobie Reeda Richardsa aka Mr. Fantastica.

Fantastic Four: Antithesis #3 - plansze

Znacznie powiększony Richards zaprezentował się czytelnikom w nowym stroju. Choć kostium przywodzi na myśl ten Galactusa, możemy na nim zobaczyć także charakterystyczny symbol Pierwszej Rodziny Marvela.

Nie wiemy na razie, w jaki sposób transformacja herosa wpłynie na dalsze wydarzenia. Z zapowiedzi kolejnego zeszytu wynika jednak, że Richards najprawdopodobniej zmierzy się z połączonymi siłami Fantastycznej Czwórki, Galana i Silver Surfera.