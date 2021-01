WandaVision - zobacz specjalne wirtualne wydarzenie z udziałem głównej obsady

Marvel/Disney+

Serial WandaVision jest zapowiadany jako coś zupełnie nowego, czego jeszcze w MCU nie było. Całość będzie miała formułę przypominającą klasyczne amerykańskie sitcomy z różnych dekad. Kevin Feige zapowiada zabawę formatami, kreatywne rozszerzenie podejścia do odsłon MCU, a także wielki list miłosny do historii telewizji. Będzie to także nowe otwarcie dla Kinowego Uniwersum Marvela - mowa o 4. fazie, która będzie opowiadana w nadchodzących produkcjach przez kolejne lata. Budżet serialu przekracza 100 milionów dolarów. Pierwsze opinie potwierdzają, że czegoś tak świeżego, nietypowego i dziwnego jeszcze nigdy w tej serii nie było. Mówi się też o najambitniejszej rzeczy, jaką Marvel zrobił do tej pory. Czy ryzyko faktycznie się opłaciło, dowiemy się już wkrótce. 15 stycznia na Disney+ zadebiutują pierwsze dwa odcinki produkcji.

Tymczasem już dziś, czyli dzień przed premierą, o godzinie 18:00 polskiego czasu na Twitterze, Facebooku i Youtube odbędzie się specjalne wirtualne wydarzenie z udziałem głównej obsady WandaVision. Poniżej znajdziecie link do wydarzenia na YouTube: