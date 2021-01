WandaVision - serial ma związek z filmami Spider-Man 3 i Doktor Strange 2. Nowe informacje

Disney+

WandaVision to pierwszy serial MCU, który będzie nie tylko spójnie powiązany z filmami, to jeszcze będzie do nich wprowadzał, budując wiele ważnych czynników fabularnych. Wydawać się więc może, że przed obejrzeniem Spider-Man 3 i Doctor Strange in the Multiverse of Madness, seans WandaVision będzie obowiązkowy.

Matt Shakman, reżyser serialu w rozmowie z Comicbook.com potwierdza, że musiał współpracować z reżyserami wspomnianych filmów, Samem Raimim i Jonem Wattsem nad powiązaniami historii MCU. Dodał też, że różne rozmowy odbywały się też z innymi twórcami seriali MCU produkowanymi dla Disney+. Wszystko po to, by całość uniwersum była nadal dobrze powiązana ze sobą i spójna.

Natomiast Elizabeth Olsen, czyli tytułowa Wanda zdradza, że historia przechodzi naturalnie z serialu do filmu Doctor Strange 2.

Paul Bettany zdradza, że WandaVision odpowie na wszystkie pytanie dotyczące Visiona. On doskonale wie, co się stało z jego ciałem po Wojnie bez granic. Reżyser dodał też, że serial dokładnie wyjaśni, dlaczego pierwsze odcinki mają format sitcomu i sugeruje, że nic nie jest tu przypadkowe i to też ma duże znaczenie fabularne.

- Widzowie w pełni zrozumieją, co u licha się tutaj dzieje, jakoś w 7 lub 8 odcinku. Wówczas każdy oczekiwać będzie wielkiego widowiska i go dostanie - zapowiada Bettany.

WandaVision - premiera w Disney+ już 15 stycznia 2021 roku.