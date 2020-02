Warcraft 3: Reforged to najgorzej oceniana gra w historii Metacritic. Gracze są wściekli

Warcraft 3: Reforged miało być prawdziwym powrotem do przeszłości i jeszcze lepszą, odświeżoną wersją klasycznej strategii czasu rzeczywistego z 2002 roku. Coś jednak ewidentnie poszło nie tak, bo twórcy nie dostarczyli części obiecywanych nowości, w grze sporo jest błędów i zabrakło pewnych elementów znanych z oryginału. Wszystko to nie umknęło oczywiście uwadze graczy, którzy głośno wyrażają swoje niezadowolenie w sieci. I to nie tylko na forach dyskusyjnych i w mediach społecznościowych, ale również wystawiając tej produkcji negatywne oceny na Metacritic.

To właśnie tam Warcraft 3: Reforged pobiło niechlubny rekord. Produkcja od Blizzard Entertainment jest najgorzej ocenianą przez użytkowników grom w historii tego serwisu. Aktualnie może "pochwalić się" oceną 0,5/10 na podstawie... ponad 21 tysięcy opinii. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach było kilku innych solidnych pretendentów do miana najbardziej znienawidzonej przez użytkowników gry, takich jak chociażby Fallout 76, WWE 2K20 czy Contra: Rogue Corps.

Blizzard jak na razie nie odniósł się do krytyki graczy.