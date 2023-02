Warhammer 40k niczym Diuna! AI pokazuje, jak mógłby wyglądać film w tym uniwersum

fot. Abandoned Films

Warhammer 40k to kultowe uniwersum godnej największych hollywoodzkich superprodukcji. Na razie takowych nie dostaniemy, bo platforma streamingowa Amazon Prime Video postawiła na serialowe widowisko, którego producentem i gwiazdą jest sam Henry Cavill.

Coraz bardziej popularniejsze stają się grafiki tworzone przez sztuczną itenligencję. To dzięki temu można obrazować różne nieistniejące jeszcze wizje i pokazać, jak coś mogłoby wyglądać ku uciesze fanów gatunku. To, co przygotowano z Warhammer 40k to efektowne grafiki pokazujące, jak taki film wyglądałby w stylu Diuny. Ten świat ma właśnie tak gigantyczny potencjał i patrząc na poniższą galerię, trudno sobie nie wyobrazić, jak spektakularnie wyglądałoby to w kinie IMAX.

Co ważne podkreślenia, twórcy tejże grafiki korzystają z AI i własnych umiejętności w Photoshopie, aby osiągnąć taki efekt. Zobaczcie i oceńcie sami.

Warhammer 40k - ekranizacja w obiektywie sztucznej inteligencji

Warhammer 40,000 - sztuczna inteligencja i jej wizją na serial

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy AI obrazuje Warhammer 40k w formie filmowo-serialowej. Jakiś czas po ogłoszeniu superprodukcji Amazon Prime Video tak zobrazowano serial: