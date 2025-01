Spider-Man 4 da fanom Marvela to, na co czekali od lat. Takiego Pajączka w MCU jeszcze nie było

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pogłoski i spekulacje na temat filmu Spider-Man 4 wyrastają w sieci jak grzyby po deszczu - mniej lub bardziej cenieni scooperzy prześcigają się w doniesieniach w kwestii tego, kogo i co mamy zobaczyć w produkcji Marvela i Sony. To natężenie rewelacji wynika po prostu z faktu, że odpowiedzialni za ekranową historię na razie nie chcą dzielić się oficjalnymi informacjami. Nasza cierpliwość na tym polu może jednak zostać nagrodzona.

Jak raportuje MyTimeToShineHello (tak, do jego scoopów wciąż warto podchodzić z dystansem), to właśnie Spider-Man 4 po raz pierwszy pokaże widzom długo wyczekiwany, czarny kostium Pajączka. Nie jest jasne, czy w MCU jego powstanie również będzie łączyć się z Venomem, ale coraz więcej wskazuje na to, że ikoniczny strój nie pojawi się w filmie Avengers: Doomsday, o czym głośno mówiono jeszcze stosunkowo niedawno.

Komentatorzy w sieci zwracają uwagę na to, że w finałowych sekwencjach produkcji Bez drogi do domu Spider-Man założył nowy, czerwono-niebieski trykot, inspirowany zarówno komiksami, jak i strojami noszonymi na ekranie przez Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda. Trudno założyć, aby Marvel chciał zrezygnować z jego ekspozycji tak szybko; czarny kostium zawita więc do MCU, ale nieco później.

Spider-Man 4 zadebiutuje w kinach 24 lipca 2026 roku.