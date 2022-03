Warhammer znika z Rosji. Games Workshop wstrzymuje sprzedaż wszystkich swoich produktów

fot. SEGA

Games Workshop, czyli właściciel praw do marki Warhammer, to kolejna firma, która zdecydowała się zareagować na rosyjską agresję na Ukrainę. W krótkim komunikacie poinformowano, że podjęto decyzje o wstrzymaniu sprzedaży wszystkich produktów na terytorium Rosji. Szczegółów nie podano, ale można założyć, że obejmie to nie tylko gry, ale też i figurki czy książki z akcją osadzoną w uniwersach Warhammer 40,000 oraz Warhammer Fantasy.

Jesteśmy niezwykle zasmuceni okropnymi wydarzeniami, które dzieją się w Ukrainie. Nasze myśli są z osobami, które zostały poszkodowane w wyniku działań Rosji. Z uwagi na to Games Workshop zdecydowało się zawiesić sprzedaż wszystkich produktów Warhammer w Rosji. Podjęcie tej decyzji nie było łatwe. Wiemy, że w Rosji jest wielu hobbystów, którzy nie popierają wojny. Mimo tego musimy stanąć za tymi, którzy cierpią.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.