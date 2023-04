Warner Bros. Discovery - koniec produkcji filmów przeznaczonych wyłącznie na platformę Max. David Zaslav ma nowe plany

Ponad dwa lata temu, Jason Kilar, czyli ówczesny szef WarnerMedia, ogłosił listę filmów od wytwórni Warner Bros., które miały mieć jednoczesną premierę w kinach i na platformie HBO Max. Spotkało to się z dużym niezadowoleniem ze strony twórców, ekip filmowych, aktorów i właścicieli kin. Po fuzji WarnerMedia z Discovery, Inc., która miała miejsce na początku 2022 roku cele firmy się zmieniły. Obecny prezes David Zaslav właśnie ogłosił nowe plany dotyczące dystrybucji kinowej.

Podczas CinemaCon 2023 Zaslav powiedział, że firma nie ma w planach produkcji filmów przeznaczonych wyłącznie na platformę streamingową Max.

Wierzymy w pełną dystrybucję. Nie spieszymy się z dostarczaniem filmów do Max. To świetna usługa. Filmy, które trafiają do kin osiągają znacznie lepsze wyniki niż którekolwiek z filmów mających premierę bezpośrednio w usłudze streamingowej.

Musimy się teraz zebrać. To moment, w którym ludzie potrzebują rozrywki. Czym jest Warner Bros. Discovery? To biznes opowiadania historii. A najczystszą jej formą są filmy w kinach. Wyłączamy telefony i gasną światła. To jedyne miejsce, w którym to się dzieje. To społeczne doświadczenie.