Pierwsze zdjęcia zza kulis z In The Lost Lands. Sebastian Stankiewicz u boku gwiazd Hollywood

In The Lost Lands to nowa produkcja w reżyserii Paula W. S. Andersona, która na tapet bierze jedno z opowiadań George'a R. R. Martina o tym samym tytule. Za scenariusz odpowiada Anderson oraz Constantin Werner. W głównych rolach znajduje się Dave Bautista oraz Milla Jovovich. W obsadzie nie zabrakło też polskiego akcentu w osobie Sebastiana Stankiewicza. To właśnie on za pośrednictwem Facebooka podzielił się zdjęciami zza kulis i pokazał, jak prezentuje się w charakteryzacji.

Pierwsze zdjęcia zza kulis z In The Lost Lands

Oto pierwsze zdjęcia zza kulis z filmu In the Lost Lands.

Aktor pod zdjęciami napisał:

Praca na planie In The Lost Lands w reżyserii Paula W.S. Andersona była jak piękny sen - pełna niesamowitej energii i fantastycznych ludzi, którzy stworzyli ten niezwykły świat. Film powstał na podstawie opowiadania George’a R.R. Martina, a scenariusz napisał Constantin Werner wraz Paulem. Ogromną radością było dla mnie spotkanie z tak wspaniałą obsadą - możliwość dzielenia ekranu z Millą Jovovich, Davem Bautistą, Arly Jover i Deirdre Mullins to niezapomniane doświadczenie. Wielkie brawa dla całej ekipy In The Lost Lands!

W obsadzie znajduje się: Dave Bautista, Milla Jovovich, Sebastian Stankiewicz, Arly Jover i Deirdre Mullins. Zdjęcia kręcono m.in. w Krakowie.

Premiera jest zaplanowana na 7 marca 2025 roku.

In The Lost Lands - opis fabuły

Literacki oryginał opowiada o zdesperowanej królowej, która, aby spełnić swoje pragnienia zatrudnia czarodziejkę Alys. Ta zostaje wysłana na tytułową, upiorną pustynię, na której jej przewodnikiem staje się włóczęga Boyce. Razem muszą walczyć z ludźmi i demonami w tej historii o naturze dobra i zła, miłości i stracie.