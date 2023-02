Warner Bros. Discovery przejął VOD.pl. Serwis dostępny będzie za darmo

VOD.pl

Warner Bros. Discovery przejmuje od Ringier Axel Springer Polska serwis VOD.pl - podaje portal Wirtualnemedia.pl. Ma to być serwis przypominający darmową wersję płatnego Pleyera, zatem treści dostępne będą do oglądania bez opłat.

Platforma ma posiadać zupełnie inną ofertę. Ringier Axel Springer dalej ma współpracować z TVN Warner Bros. Discovery w budowaniu zasięgów. Start VOD.pl wyznaczono na 14 lutego. Na starcie ma być dostępne ponad 500 tytułów różnych produkcji, głównie będą to filmy, seriale i programy dostępne na Player.pl. Dalej z informacji Wirtualnych Mediów możemy przeczytać, że dostępne będą produkcje od dostawców, takich jak: Red Bull TV czy Grupa Kino Polska/SPI International. Nie zabraknie takich seriali jak BrzydUla, Diagnoza, Druga szansa, Kobieta na krańcu świata, Na Wspólnej, 19+, Żony Miami, Down the road, Dorota Was urządzi, Idris Elba: Bez Granic i filmy Całe szczęście, Kochaj i tańcz oraz pierwsze trzy części Listów do M.

VOD.pl - jak oglądać?

W chwili startu nowa odsłona VOD.pl będzie dostępna z poziomu przeglądarki na komputerze, smartfonie i tablecie. W przyszłości usługa pojawi się również jako aplikacja na innych najbardziej popularnych platformach, w tym smart TV.

VOD.pl