Warner Bros. negocjuje prawa do zatrzymania znanych tytułów. Koszmar z ulicy Wiązów, Beetlejuice i Sklepik z horrorami

Raport Puck mówi, że Warner Bros. negocjuje zachowanie praw do takich produkcji jak między innymi Koszmar z ulicy Wiązów, Beetlejuice i Sklepik z horrorami. Zgodnie z prawem twórcy, którzy przekazali swoje prawa autorskie na inną osobę lub podmiot, mogą wnioskować o ich wygaśnięcie po upływie 28 lat. Kończy się to różnie, ponieważ korporacje często z powodzeniem argumentują, że w rzeczywistości to oni są oryginalnym kreatorem dzieła.

Jednak utracenie praw autorskich do znanych tytułów jest zagrożeniem dla dużym firm w czasie, w którym wszelkie sequele, spin-offy i remaki generują ogromne dochody. W ostatnich latach widzimy na przykład sporo aktorskich produkcji znanych bajek Disneya czy kolejne odsłony popularnych horrorów. Nowe tytuły bywają za to trudne do zareklamowania i na pewno są większym wyzwaniem.

Kontynuacje Beetlejuice ostatecznie nigdy nie dochodzą do skutku, więc ciężko powiedzieć, na ile film może wartościowy do zatrzymania przez studio. Koszmar z ulicy Wiązów nie doczekał się za to nowej odsłony od 2010 roku. Jednak w znanych tytułach zawsze kryje się ogromny potencjał, więc jest duża szansa na to, że Warner Bros. będzie zależało na nich.