Warner Bros. straci prawa do postaci z DC. Batman, Superman i Wonder Woman trafią do domeny publicznej

fot. DC Comics

Reklama

Serwis Variety podał, że za mniej więcej 10 lat Warner Bros. straci ochronę praw autorskich do postaci takich jak Batman, Superman i Wonder Woman. Podobna sytuacja miała miejsce niedawno z kultowymi postaciami Disneya, jak Kubuś Puchatek. Prawa trafiły do domeny publicznej, co oznacza, że każdy może korzystać z jego wizerunku w dowolny sposób, bez wymaganej zgody Disneya. W efekcie powstał niskobudżetowy, choć pomysłowy horror Puchatek: Krew i miód. Druga część będzie mieć premierę w lutym 2024 roku.

Kiedy DC Comics straci prawa do Supermana, Batmana i Jokera?

Według Variety Superman i Lois Lane trafią do domeny publicznej w 2034 roku, Batman rok później, Joker w 2036 roku, a Wonder Woman w kolejnym roku.

Co oznacza utrata praw do postaci przez Warner Bros.?

Gdy prawa do postaci trafią do domeny publicznej do sklepów może trafić wiele nieautoryzowanych komiksów o Batmanie i pozostałych postaciach. Z kolei producenci filmowi będą mogli nadać tym bohaterom własny charakter, podobnie jak to się dzieje z wieloma wersjami Draculi i Robin Hooda. Jednak początkowo będą mogli korzystać tylko z określonych cech. Prawniczka, Amanda Schreyer, wyjaśniła, że te cechy będą jedna po drugiej trafiać do domeny publicznej. Natomiast Steven Beer, prawnik zajmujący się własnością intelektualną w firmie Lewis Brisbois Bisgaard & Smith, dodał, że współczesna publiczność postrzega Supermana w jeden sposób - jest na tyle charakterystyczny, że zapewnia mu to dużą ochronę (przykładowo w swoim debiucie Superman nie potrafił latać).

Mimo wszystko Warner Bros. będzie w stanie zablokować wiele podróbek Supermana. Jednak Jennifer Jenkins, dyrektorka Duke’s Center for the Study of the Public Domain, ujawniła, że twórcy będą musieli po prostu wyjaśnić, że ich wersje nie pochodzą z DC.

Zapobiega to jedynie wykorzystaniu [postaci], które mogą wprowadzić konsumentów w błąd co do źródła lub sponsoringu.

Jonathan Steinsapir, prawnik ds. własności intelektualnej w KHIKS, powiedział, że nadal będzie można stworzyć horror o Supermanie lub Batmanie.

Musisz tylko uważać na to, jak to reklamujesz i jak wykorzystujesz wizerunki Supermana w kontekście marki… Zack Snyder mógłby nakręcić ponownie swoje filmy i stworzyć własną, nową wersję. Musisz tylko zachować ostrożność. Na przykład zdecydowanie nie można użyć nazwy "Liga Sprawiedliwości".

Zobacz także:

DC - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum

Subiektywny ranking najpotężniejszych postaci DC według naEKRANIE.pl