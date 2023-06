We Kill Monsters to nowe RPG w mrocznych klimatach. Zwiastun gry intryguje

fot. Annapurna Interactive

Jedną z nowych produkcji ujawnionych podczas Annapurna Interactive Showcase 2023 było We Kill Monsters. To RPG w otwartym świecie, w którym gracze wcielą się w istotę znaną jako Husk of Edinu. To homunkulus, który został stworzony w celu eksploracji tajemniczych podziemi i polowania na znajdujące się tam Anioły. Gracze będą musieli najpierw wytropić takiego przeciwnika, korzystając ze śladów i innych wskazówek na temat ich lokacji, a następnie stanąć z nim do walki. Podczas przygody nie zabraknie jednak także okazji do wirtualnego wypoczynku. W dowolnym miejscu i czasie będzie można rozbić obóz, w którym następnie można się przespać, ugotować lub po prostu spędzić kilka chwil samotnie lub u boku innych graczy, bo nie zabraknie tutaj możliwości zabawy w kooperacji.

Niestety gra jak na razie nie doczekała się daty premiery, ale otrzymaliśmy mroczny i tajemniczy zwiastun.