Według naukowców możemy przeceniać rolę filtrów niebieskiego światła w naszych smartfonach

Producenci elektroniki użytkowej coraz częściej zachęcają nas do zakupu ich urządzeń funkcjami, które mają poprawić komfort korzystania z nowoczesnych technologii. Jednym z popularniejszych rozwiązań tego typu jest filtr światła niebieskiego. Jego zadaniem ma być zmniejszenie emisyjności fal świetlnych o konkretnej długości w celu zminimalizowania zmęczenie oczu. Niebieskie światło ma działać na organizm pobudzająco, a długie wpatrywanie się w ekran przed zaśnięciem może utrudniać zaśnięcie.

Z tą teorią postanowili zmierzyć się eksperci z Brigham Young University oraz Cincinnati Children’s Hospital Medical Center. Do badań nad wpływem nadmiernej ekspozycji na niebieskie światło zaprosili 167 młodych ochotników. Ich celem było zbadanie, jak długotrwałe wpatrywanie się w ekran przed snem wpływa na nasz organizm.

W trakcie eksperymentów okazało się, że rola filtrów niebieskiego światła w poprawie jakości snu mogła zostać wyolbrzymiona. Naukowcy dowiedli co prawda, że zrezygnowanie z korzystania z urządzeń mobilnych przed pójściem do łóżka ułatwi nam zaśnięcie, ale to nie nadmierna ekspozycja na niebieskie światło okazała się kluczowym elementem zaburzającym pracę organizmu. Większą rolę mają odgrywać czynniki o charakterze emocjonalnym.

Chad Jensen, jeden z naukowców partycypujących w badaniach, potwierdził, że istnieją dowody potwierdzające wpływ niebieskiego światła na wzmożenie czujności. Jednak jego zdaniem przy obecnym stanie wiedzy nie można bezsprzecznie stwierdzić, że aktywacja trybu nocnego w jakikolwiek sposób wpłynie na poprawę jakości snu. To stymulanty kongitywno-psychologiczne pełnią kluczową rolę w zaburzeniach zasypiania. Z punktu widzenia osób walczących z bezsennością o wiele lepszym pomysłem będzie całkowite zrezygnowanie z korzystania z telefonu przed pójściem spać, niż aktywacja trybu nocnego, który w marginalny sposób może wpływać na jakość naszego snu.