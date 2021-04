EA stawia na mobile. Battlefield trafi na smartfony i tablety

Źródło: EA

Sukces Fortnite’a czy Call of Duty: Mobile to najlepszy dowód na to, że w branży mobilnej można zarobić krocie na produkcjach klasy AAA. Nic więc dziwnego, że zespół Electronic Arts podjął decyzję o wprowadzeniu na ten rynek z jednej z najgłośniejszych franczyz strzelankowych ostatnich lat, Battlefielda. Już wkrótce zagramy w tę produkcję na naszych smartfonach i tabletach.

Za mobilną odsłonę Battlefielda odpowiadają deweloperzy z Industrial Toys, wewnętrznego studia EA. Pieczę nad grą będzie sprawować zespół DICE odpowiedzialny za rozwój głównej serii, który ma zadbać o to, aby smartfonowa odsłona zachowała ducha oryginału.

Oskar Gabrielson, Dyrektor generalny EA DICE, zapewnił, że nie będziemy mieli tu do czynienia z prostym portem, a produkcją od podstaw tworzoną z myślą o uruchamianiu na małym ekranie.

Nie dajcie się zwieść – to samodzielna gra. To zupełnie inna gra niż ta, którą tworzymy na konsole i PC, zaprojektowana specjalnie z myślą o platformach mobilnych. Jest tworzona od podstaw przez iToys, by możliwość grania w grę z serii Battlefield , gdzie tylko chcecie, stała się rzeczywistością. Możecie się spodziewać w pełni rozwiniętej gry, która sprawdzi wasze umiejętności. Gra mobilna wchodzi teraz w okres testowy, w związku z czym możecie się spodziewać kolejnych informacji.

We wpisie blogowym poświęconym tej produkcji studio potwierdza, że w międzyczasie prowadzi intensywne prace nad pełnoprawną kontynuacją serii. Battlefield 6 ma ukazać się na rynku pod koniec 2021 roku.