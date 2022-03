Wednesday - Christina Ricci powraca do świata Rodziny Addamsów. Kogo zagra w serialu?

fot. materiały prasowe

Wednesday to serial Netflixa w reżyserii Tima Burtona, który opowiada o Wednesday Addams, czyli jest to powrót do świata kultowej rodziny Addamsów. Jak donosi Deadline, Christina Ricci znalazła się w obsadzie i ma dużą rolę. Przez lata i kolejne wersje Rodziny Addamsów, Ricci zawsze była dla widzów uosobieniem Wednesday dzięki swojej świetnej roli.

Wednesday - kogo gra Christina Ricci?

Według dziennikarzy aktorka ma rolę regularną, co oznacza, że zobaczymy ją w większości odcinków. Na pewno nie gra starszej wersji Wednesday, jak niektórzy fani by chcieli, ale kompletnie nową postać. Nie wiadomo jednak kogo i jaka to rola, bo Tim Burton i spółka chcą zaskoczyć fanów czymś wyjątkowym, więc jest to trzymane w tajemnicy.

Czytamy, że Ricci została zatrudniona po tym, jak Thora Birch zrezygnowała z serialu w trakcie produkcji. Jej postać jest podobna do tej, którą miała zagrać Birch i w fabule ją zastępuje. Do tego czytamy, że udało się długo utrzymać tajemnicę, bo według dziennikarzy aktorka pracuje na planie od wielu tygodni.

Zdjęcia trwają w Rumunii i mają zakończyć się pod koniec marca 2022 roku. Twórcami i scenarzystami są Al Gough i Miles Millar, znani z Into the Badlands: Kraina bezprawia i Tajemnic Smallville. Za kamerą stoi Tim Burton, dla którego jest to pierwszy serial w karierze reżyserskiej. Historia opowiada o Wednesday Addams na studiach w akademii Nevermore.

W obsadzie są Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones i Luiz Guzman. Co ciekawe, gdy ogłoszono serial, fani sporządzili petycję do Netflixa, by zatrudnili Ricci. Wygląda na to, że w jakimś stopniu to się sprawdziło.

Wednesday - data premiery nie jest znana.

