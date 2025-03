Wednesday - czy powstanie 3. sezon? Scenarzyści nie próżnują

fot. Netflix

2. sezon Wednesday ma zadebiutować w Netflixie w 2025 roku, choć na razie nie ustalono jeszcze dokładnej daty premiery. Fani czekają na kontynuację już od ponad dwóch lat. Chciałoby się napisać, że ich cierpliwość zostaje wystawiona na próbę, ale takie odstępy czasu pomiędzy sezonami powoli stają się normą. Zanim jednak 2. sezon Wednesday w ogóle trafi na Netflixa, mamy już pierwsze informacje o 3. sezonie.

Wednesday - czy powstanie 3. sezon?

Jenna Ortega w rozmowie z portalem Collider została spytana o to, czy powstanie 3. sezon Wednesday. Aktorka odpowiedziała, że nie wie. Dodała jednak, że choć nie dostali oficjalnie zielonego światła na 3. sezon, to scenarzyści już planują swoje kolejne kroki. To oznacza, że pracują nad fabułą kolejnej części.

Nie dostaliśmy jeszcze oficjalnie zielonego światła ani nic w tym stylu, ale wiem, że scenarzyści... w przypadku takiego serialu scenarzyści zawsze chcą być o krok do przodu, więc tak, tworzą już plany i rzucają pomysłami.

Prace nad 2. sezonem Wednesday trwają

Dodatkowo Jenna Ortega zdradziła, jak idzie praca nad 2. sezonem Wednesday:

Nadal jesteśmy w trakcie montażu. Robiłam ADR (nagranie dialogów do sceny - przyp. red.) do serialu dwa tygodnie temu. To zabawna rzecz w tego typu projektach: skończyłeś pracę, ale tak naprawdę nie. Więc tak, prawdopodobnie będę nad nim pracować do samego końca.

