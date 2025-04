Aktorstwo było tylko przystawką. Gwiazda Wednesday planuje wyreżyserować swój własny film

Fot. Netflix

Jenna Ortega to wschodząca gwiazda Hollywood, o której zrobiło się głośno dzięki roli w hicie Wednesday. Następne lata okazały się dla niej bardzo intensywne: Krzyk, Beetlejuice Beetlejuice i Dziewczyna Millera to kilka projektów, w których zagrała po sukcesie serialu Netflixa. Za to w samym 2025 roku ma pojawić się w aż trzech filmach: Hurry Up Tomorrow, Śmierć jednorożca i Klara and the Sun. Wygląda jednak na to, że nie planuje kariery tylko jako aktorka.

Gwiazda Wednesday planuje wyreżyserować swój własny film

Jenna Ortega rozmowie z V Magazine zdradziła, że od lat pragnie stworzyć swój własny oryginalny film i jest coraz bliżej spełnienia tego marzenia:

Mam scenariusz, o których wiedziałam, że go stworzę, od prawie dziesięciu lat. To dziwne, bo to coś, o czym myślałam już, gdy byłam młodsza, a także kiedy zaczynałam w branży, ale dopiero teraz zaczynam podejmować realne kroki, by go zrealizować.

Gwiazda Wednesday wyjaśniła, że ostatnie lata, podczas których uczyła się produkcji i była częścią wielu różnych projektów, bardzo pomogły jej zrozumieć, co dzieje się za kulisami. Jak sama określiła, teraz składa elementy tej układanki w całość i potrzebuje jeszcze kilku lat, by ustalić ich kolejność. Jest jednak na dobrej drodze, by stworzyć swój własny film.

Nowy projekt Jenny Ortegi zadebiutuje już w maju

16 maja 2025 roku zobaczymy Jennę Ortegę w psychologicznym thrillerze Hurry Up Tomorrow od Lionsgate, w którym zagra u boku Abela „The Weeknda” Tesfaye i Barry'ego Keoghana. Zdjęcia reklamujące produkcję możecie zobaczyć poniżej: