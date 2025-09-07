Przeczytaj w weekend
Wednesday - z kim powinna skończyć Enid? Aktorka gasi zapał fanów

Część fanów Wednesday​ zaczęła shipować ze sobą dwie bohaterki. Aktorka jest jednak temu stanowczo przeciwna.
Paulina Guz
Tagi:  wednesday 
Wednesday - Enid Fot. Netflix
Część fanów serialu Wednesday zaczęła w 2. sezonie „shipować” ze sobą postacie Enid Sinclair i Agnes DeMille, szczególnie po wspólnej scenie tańca. Emma Myers nie uważa jednak, że byłoby to dobre połączenie.

Agnes jest jak maluch, jak dziecko. Może shipujcie Enid z kimś w jej wieku. To wszystko, co mam do powiedzenia – powiedziała stanowczo Emma Myers w rozmowie z TVLine. Przypominamy, że Enid powinna mieć w serialu 16 lat, a Agnes około 13 lat. Między bohaterkami jest więc jakieś trzy lata różnicy. 

Jeden z twórców serialu, Miles Millar, powiedział wcześniej w rozmowie z Deadline, że wspólny taniec Enid i Agnes był chwilą, w której bohaterki po rywalizowaniu ze sobą cały sezon, wreszcie zawiązały sojusz. To był więc moment przyjaźni między nimi. 

Jak radzi sobie 2. sezon Wednesday?

Wednesday zadebiutowała w 2022 roku. Minęły trzy lata zanim widzowie doczekali się kontynuacji. 3 września 2025 roku zadebiutowało osiem odcinków 2. sezonu. Czy jest to udany powrót? Na razie tytuł czwarty tydzień z rzędu utrzymuje się w TOP 10 Netfixa. W zeszłym tygodniu spadł jednak na 3. miejsce za 2. sezonem Mojego życia z Walterami i limitowaną serią Wybór.

Trudno powiedzieć, czy uda mu się znaleźć w TOP 10 najpopularniejszych seriali Netflixa wszech czasów. A warto pamiętać, że 1. sezon Wednesday wciąż jest na samym szczycie listy. 

Rodzina Addamsów - wszystkie ekranowe wersje 

Źródło: Deadline

Paulina Guz
