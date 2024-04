Wednesday - Thandive Newton w 2. sezonie. Gwiazda Westworld podpisała kontrakt

fot. materiały prasowe

Jak donosi Variety, Thandiwe Newton podpisała kontrakt na rolę w 2. sezonie Wednesday Netflixa. Szczegóły postaci, którą ma zagrać nie są znane. Aktorka w ostatnich latach grała w głośnym hicie Westworld. Poprzednio do obsady 2. sezonu dołączył Steve Buscemi.

Wednesday - co wiemy o 2. sezonie?

Niewiele ujawniono o tym, co zobaczymy w kontynuacji przygód Wednesday Addams. Jenna Ortega powróci w tytułowej roi. Szczegóły fabuły nie są znane, ale wszystko wskazuje na to, że twórcy tym razem zrezygnowali z jakiegokolwiek wątku romantycznego dla tytułowej bohaterki. Tyle wynika z dotychczasowych informacji.

Wednesday zadebiutowała w listopadzie 2022 roku i stała się jednym z najpopularniejszych seriali w historii Netfixa. Został on doceniony też 12 nominacjami do nagrody Emmy - z czego serial zdobył 4 statuetki. Praca nad 2. sezonem została znacznie opóźniona przez strajki aktorów i scenarzystów, które zablokowały Hollywood w 2023 roku na wiele miesięcy. Zdjęcia do 2. sezonu mają ruszyć pod koniec kwietnia 2024 roku w Irlandii.

Za sterami powracają Alfred Gough i Miles Millar. Tim Burton jest producentem wykonawczym. Potencjalna data premiery nie została ujawniona.