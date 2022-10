Wednesday: twórcy o głównej bohaterce. Tim Burton zachwycił się jej historią

fot. Netflix

Wednesday to nowy serial, w którym to Netflix przybliży nam kolejne dzieje ekscentrycznej Rodziny Addamsów. Tym razem jednak zagłębimy się w historię tytułowej bohaterki - socjopatycznej nastolatki, którą wysłano do Nevermore Academy. Wokół jej życia zbudowana została fabuła całego serialu, jednak jak stwierdzili główni pisarze - Alfred Gough i Miles Millar, charakterystyczne zachowanie bohaterki nie stanowi najważniejszego elementu produkcji.

Wednesday

Wednesday - komentarz autorów

W wywiadzie dla magazynu Empire twórcy opowiedzieli o swoim podejściu do kultowej postaci. Mężczyźni zdradzili, że musieli uczynić zimną, pozbawioną emocji osobowość nastolatki sednem głównego łuku fabularnego serialu.

Wednesday Addams jest tak ikoniczną postacią. Pomyśleliśmy: "A gdyby tak zrobić z niej 16-latkę, wyrwać ją z rodzinnego domu i umieścić w szkole z internatem, tak aby musiała stworzyć nowy rodzaj rodziny?" Chcieliśmy umieścić ją w otoczeniu, w którym nadal czułaby się jak w świecie Rodziny Addamsów, ale zupełnie inaczej.

Głos w sprawie głównej bohaterki i swoich odczuć zabrał również reżyser Tim Burton. Filmowiec zrezygnował niegdyś z kręcenia Rodziny Addamsów z 1991 roku, powołując się na brak zainteresowania tworzeniem własnej historii o upiornym rodzie. Opowiedział, dlaczego podpisał się pod serialem Netflixa. Jednym z powodów była sama historia Wednesday, która mocno go porusza:

Ona przemówiła do mnie, przywołując wspomnienia jak czułem się w szkole. Pokazuje, jak można czuć się w relacji z rodzicami, czy po prostu jako osoba. Nadało to Rodzinie Addamsów inny rodzaj rzeczywistości. To było interesujące połączenie.

Wednesday na Netfliksie pojawi się 23 listopada 2022 roku.