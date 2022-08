Wednesday - poznajcie nową Rodzinę Addamsów. Pierwsze zdjęcia z serialu Netflixa

Netflix/Vanity Fair

Wednesday to nadchodzący serial Netflixa w reżyserii Tima Burtona, który będzie opowiadał o sławnej członkini rodziny Addamsów w czasach, gdy jako studentka uczyła się w akademii Nevermore. W tytułową bohaterkę wciela się Jenna Ortega, którą fani Netflixa mogą znać z produkcji Ty. Vanity Fair opublikowało teraz pierwsze zdjęcia przedstawiające Rodzinę Addamsów.

Catherine Zeta-Jones i Luis Guzmán wcielają się w role Morticii i Gomeza Addamsów, natomiast w rolę brata Pugsleya wciela się Isaac Ordonez. Przez lata tytułowa rodzina przybierała różne formy (seriale, filmy kinowe, musicale na Broadwayu i ostatnio także animacje CGI), jednak teraz serial ma być bliższy oryginalnych projektów rysownika Charlesa Addamsa, które po raz pierwszy pojawiły się na łamach The New Yorker. Zobaczcie zdjęcia:

Wednesday

Tim Burton jest producentem wykonawczym i wyreżyserował cztery z ośmiu odcinków, pomagając w kształtowaniu ogólnego wyglądu serialu. Do swojego pierwszego wejścia do świata serialu, Burton zaprosił swoją wieloletnią współpracowniczkę (i czterokrotną zdobywczynię Oscara) Colleen Atwood jako projektantkę kostiumów. Serial jest pomysłem twórców Smallville, Milesa Millara i Alfreda Gougha, którzy zwerbowali Burtona, aby wniósł swoją wrażliwość do rodziny gotyckich wyrzutków.

Ambicją serialu było zrobienie z niego 8-godzinnego filmu Tima Burtona - powiedział Millar.

Jednym ze sposobów, w jaki serial różni się od tradycyjnych opowieści o Rodzinie Addamsów, jest to, że Wednesday nie jest już ponurą małą dziewczynką, jest starszą nastolatką w liceum - nadal ponurą, ale bardziej niezależną. O wszystkim przekonamy się jesienią, kiedy serial zadebiutuje na platformie Netflix.