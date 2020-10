Wędrująca Ziemia: zbiór opowiadań SF Cixina Liu w sprzedaży

Źródło: Rebis

Cixin Liu to autor trylogii Wspomnienie o przeszłości Ziemi (Problem trzech ciał, Ciemny las, Koniec śmierci), a także powieści Piorun kulisty i Era supernowej. Autor jest niezwykle ceniony w swoim kraju, a jego utwory przetłumaczone na angielski zyskały uznanie fanów i krytyków, czego świadectwem są wyróżnienia branżowe.

Dzisiaj, za sprawą Domu Wydawniczego Rebis, do rąk polskich czytelników trafia jego zbiór opowiadań zatytułowany Wędrująca Ziemia. Tytułowe opowiadanie zostało zekranizowane i dostępne jest na platformie Netflix.

Cixin Liu pisze science fiction przypominającą nieco czytelnikom z Zachodu utwory z okresu Złotej Ery science fiction.

Oto okładka i opis Wędrującej Ziemi:

Źródło: Rebis

Liu Cixin to jeden z najważniejszych głosów w światowej literaturze science fiction. "Problem trzech ciał" jest pierwszą zagraniczną powieścią uhonorowaną Nagrodą Hugo, trylogia „Wspomnienie o przeszłości Ziemi” została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, a twórcy Gry o tron tworzą na jej podstawie serial dla Netflixa. Oprócz wymienionych tytułów DW REBIS opublikował także powieści "Piorun kulisty" i "Era supernowej" tego autora.

"Wędrująca Ziemia" to pierwszy zbiór jego opowiadań, z których pięć zdobyło Chinese Galaxy Award. Klasyczne tematy, jak inwazja obcych, pierwszy kontakt z cywilizacją pozaziemską czy globalna katastrofa, ukazane są poprzez doznania ludzi i nawet w obliczu zagłady dają powiew nadziei i optymizmu. Autor zabiera czytelnika na krańce wszechświata i czasu, na spotkanie z najdziwniejszym przeznaczeniem, jakie można sobie wyobrazić. To hołd dla mistrzów SF, jak Clarke czy Asimov, a zarazem pełne melancholii i przesycone pragnieniem zrozumienia ludzkiej natury, napisane w niepowtarzalnym stylu opowieści. Na motywach tytułowego opowiadania w 2019 r. powstała chińska kinowa superprodukcja.