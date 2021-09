Wenecja 2021: L'Evenement o aborcji zdobywcą Złotego Lwa. Lista zwycięzców

fot. materiały prasowe

Wenecja 2021 zakończona. Podczas gali rozdania nagród prestiżowego festiwalu główną nagrodę Złotego Lwa dostał przejmujący dramat o aborcji pochodzący z Francji zatytułowany L'Evenement (angielski Happening). Oparty jest on na powieści o tym samym tytule autorstwa Annie Ernaux. Jest to historia o studentce żyjącej w latach 60. we Francji, której emancypacja jest zagrożona, gdy zachodzi w ciążę , Nie mając legalnych opcji, próbuje nielegalnie dokonać aborcji.

Najlepszą reżyserką została Jane Campion za netflixowy western Psie pazury. Jest to jej pierwszy film od 12 lat i wszyscy upatrują w niej oscarową faworytkę.

Polski film Żeby nie było śladów nie otrzymał żadnych wyróżnień.

Wenecja 2021 - zwycięzcy

KONKURS HORYZONTY: