Wesele 2 - zamieszanie wokół finansowania filmu Smarzowskiego. O co chodziło?

Fot. Marcin Szpak/Studio Metrage

Tytuł roboczy filmu brzmi W2 był wcześniej określany jako Wesele 2, ale jest również znany jako Jedwabne wesele. Wojciech Smarzowski otrzymał na niego wsparcie w ramach tzw. zachęt, czyli programu finansującego produkcje filmowe z PISF. Wcześniej producent Wojciech Gostomczyk, prezes Studio Metrage podpisał umowę. Doszło jednak do niecodziennej sytuacji jeśli chodzi o kulisy tych wydarzeń.

Portal Tokfm.pl donosi, że Studio Metrage, wystąpiło do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej o dofinansowanie. Jednak 13 maja 2019 roku na stronie PISF pojawiła się informacja, że wniosek został przesunięty do następnej sesji. Tak orzekła komisja w składzie Ilona Łepkowska, Lech Majewski, Wojciech Marczewski, Paweł Pawlikowski, Ewa Puszczyńska. Ostateczny głos ma jednak dyrektor PISF. Ten zdecydował o skierowaniu go do ponownego rozpatrzenia. Potem ostatecznie udało się zdobyć tzw. zachęty. O zajście dziennikarze Tokfm.pl zapytali dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego.

W sposób wyczerpujący możemy odnaleźć to w opinii, którą komisja wydała i którą przekazała mi jako dyrektorowi, uzasadniając tę decyzję, z którą jak najbardziej się zgadzam.

Producenci tłumaczyli w 2019 roku całe zajście faktem, że nie dostarczyli opinii historyka potwierdzająco prawdziwość przebiegu zdarzeń zawartych w scenariuszu. Według producentów nie było to prawdą, bo dostarczyli taką opinię, która zawierała dodatkowo zdanie trzech specjalistów, w tym jednego wskazanego przez PISF. Wojciech Marczewski w rozmowie z Tokmfm.pl powiedział, że film uzyskał pozytywną rekomendację.

Zdjęcia do filmu wystartowały 11 lipca i kręcone będą na Łotwie oraz w Polsce. Fabuła ma rozgrywać się w dwóch przestrzeniach czasowych - współcześnie w czasie ceremonii weselnej oraz w październiku w 1941 roku. Poruszy on kwestie relacji polsko-żydowskich. W obsadzie są Michalina Łabacz, Agata Kulesza, Robert Więckiewicz i Mateusz Więcławek.