Gwiazda Blade'a powraca z komiksem! Wesley Snipes, detektywistyczna historia, tajemnicze kody

Fot. Gifted Rebel/PCB Entertainment

Wesley Snipes, gwiazda Blade'a, razem z jego Maandi House Studios nawiązał współpracę z Gifted Rebels i PCB Entertainment, by stworzyć nową powieść graficzną zatytułowaną The Exiled. Komis opowie o detektywie Nilesie “Roach” Washingtonie, który ściga seryjnego mordercę. Zabójca używa narzędzi sprzed ponad pięciu tysięcy lat i wyrywa kręgosłupy swoim ofiarom. Główny bohater zostaje za to odizolowany od świata przez swoje teorie na ten temat. Jednak instynkt popycha go do przodu, wprost do najmroczniejszego sekretu Ziemi.

Adam Lawson adaptuje komiks ze scenariusza z historią, którą stworzył razem ze Snipesem i Keithem Aremem z PCB Entertainment. Gabriel “Eskivo” Santos (Knightwraith) zajmie się rysunkiem, a Valentina Bianconi (Seven Swords, Two Moons) kolorem. Wyjątkowym szczegółem The Exiled są ukryte kody, które będą przeplatane przez historię, oferując dostęp do różnych cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich i ekskluzywnych wydarzeń.

Projekt The Exiled będzie finansowany za pośrednictwem kampanii Kickstarter, która rozpocznie się 21 czerwca.