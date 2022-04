Córka Blade'a w filmach Marvela? Zupełnie nowa postać - znamy już jej imię

Marvel

Marvel oficjalnie ogłosił, że w zeszycie Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1 wprowadzi do swojego uniwersum nową postać, córkę Blade'a - ma ona nosić imię Brielle i korzystać z pseudonimu Bloodline. Co ciekawe, Dom Pomysłów istnienie tej bohaterki sugerował już w 2015 roku; w ramach zapowiedzi serii Blade The Hunter spod szyldu All-New, All-Different pokazano nawet szkice koncepcyjne dziewczyny o imieniu i nazwisku Fallon Grey, która miała być córką Łowcy Wampirów, zdeklarowaną przeciwniczką Spider-Mana i wraz z ojcem polować na krwiopijców - komiks ten nie doczekał się jednak realizacji.

Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów genezy Bloodline. Najprawdopodobniej widzimy ją na jednej z plansz promujących nadchodzący zeszyt, na której ukazano jej twarz - co ciekawe, bohaterka miałaby spoglądać również na fotografię Blade'a i jego życiowej partnerki, Safron Caulder. Spójrzcie sami:

Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1 - plansze

W sieci powstało mnóstwo spekulacji, że Brielle aka Bloodline pojawi się również w MCU. Z ogłoszeń castingowych wiemy już, że twórcy filmu Blade, the Vampire Slayer, w którym główną rolę zagra Mahershala Ali, poszukiwali nastoletniej aktorki do roli tajemniczej "Ruby", opisanej jako "rozważna i traktująca życie na poważnie młoda kobieta, zmagająca się z trudami dorastania w niezwykle skomplikowanym świecie". Nie jest wykluczone, że "Ruby" to po prostu kryptonim ukrywający prawdziwe imię Brielle (bądź Fallon Grey, jeśli autorzy produkcji sięgną po poprzednie koncepcje komiksowego oddziału Marvela).

Zeszyt Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1 trafi na amerykański rynek 7 maja.

