West Side Story - Steven Spielberg znowu to zrobił. Recenzje zapowiadają arcydzieło

fot. materiały prasowe

W momencie pisania newsa w sieci opublikowano 31 recenzji West Side Story. W tym mamy 29 pozytywnych, 2 negatywne. Średnia ocen to 8,4/10. To daje 94% pozytywnych recenzji.

West Side Story - opinie dziennikarzy

Dziennikarze są zgodni, że tak wielkiego i dobrego filmu Steven Spielberg nie zrobił od dawna. Świetnie zrozumiał historię kultowego musicalu i potrafił ją doskonale uaktualnić, dopasowując do współczesnych czasów. Wykazuje się przy tym perfekcyjną reżyserią, idealną budową narracji i kapitalnym prowadzeniem aktorów, wśród których wyróżniają się Rachel Zegler i Ariana DeBose. Według krytyków ta pierwsza po tym filmie dołączy do największych współczesnych gwiazd kina. Dobrych ocen natomiast nie zdobywa Ansel Elgort, który na ekranie okazał się niewypałem i nawet Steven Spielberg nie potrafił wydobyć głębi w jego kreacji. Jest płaska i nudna.

Emocje, fantastyczna muzyka, oszałamiająca scenografa i niezwykła choreografia scen muzycznych. Większość krytyków uważa, że każdy kadr jest tak pięknie skomponowany, że z dumą każdy powiesiłby sobie stopklatkę na ścianie. Zdjęcia Janusza Kamińskiego to najwyższy poziom artystyczny filmowania obrazu, jaki można osiągnąć na ekranie.

Jest to pierwszy musical w karierze Stevena Spielberga i najwyraźniej zarazem top filmów, jakie stworzył. Większość twierdzi, że choć historia jest znana z oryginału, zmiany tu i ówdzie nadają jej świeżości i znaczenia. W tych kilku krytycznych opiniach czytamy, że fabularnie jest to zbyt podobne do oryginału, ale nawet w tych recenzjach chwalą, że ten film to uczta dla oczu.

West Side Story - premiera w polskich kinach już 10 grudnia.