Westworld - Ariana DeBose z West Side Story w obsadzie 4. sezonu serialu. Pierwsze zdjęcie postaci

Fani, którzy widzieli pierwszy zwiastun 4. sezonu serialu Westworld, zapewne dostrzegli, że w kilku scenach zapowiedzi pojawia się świeżo upieczona laureatka Oscara, Ariana DeBose. HBO potwierdziło, że aktorka wystąpi w nowej odsłonie w powracającej, gościnnej roli. Jednak szczegóły postaci, w którą wciela się DeBose są trzymane w tajemnicy. Na osłodę HBO zamieściło pierwsze, oficjalne zdjęcie bohaterki granej przez aktorkę. Możecie je sprawdzić na początku poniższej galerii.

Szczegóły fabuły nowego sezonu są trzymane w tajemnicy. Pierwszy zwiastun zdradził nam, że do produkcji powróci Dolores, która została uśmiercona w finale 3. sezonu. Chociaż jak to w przypadku tego serialu HBO bywa, nie wiadomo czy akurat jest to ta wersja postaci, którą znamy. Jako główny czarny charakter serii wystąpi najprawdopodobniej zbuntowana Dolores zamknięta w ciele Charlotte Hale.

W obsadzie nowej odsłony znajdują się między innymi Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul i Angela Sarafyan.

Westworld - premiera 4. sezonu 26 czerwca.