Westworld - easter eggi z 8. odcinka 3. sezonu serialu. Co przegapiliście?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W poniedziałek, 4 maja, na antenie HBO zadebiutował finałowy odcinek 3. sezonu serialu Westworld zatytułowany Crisis Theory. W nim Dolores i Caleb ruszają do siedziby Incite, aby wprowadzić opracowaną przez Salomona strategię do systemu Roboama. Wszystko po to, aby dokonać rewolucji. Jednak Serac wysyła Maeve, aby ta powstrzymała bohaterów i przyprowadziła do niego Dolores. W tym czasie Bernard otrzymuje od hosta nieoczekiwany prezent, który może być kluczem do przetrwania ich gatunku. Natomiast Charlotte/Dolores zaczyna mścić się na byłej liderce. Poniżej prezentujemy Wam galerię easter eggów, które znalazły się w tym epizodzie. Wśród nich między innymi nawiązanie do Podziemnego kręgu Davida Finchera.

W obsadzie odcinka pojawili się między innymi Evan Rachel Wood, Aaron Paul, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris oraz Vincent Cassel.