Westworld - rozpoczęto zdjęcia do 4. sezonu serialu

fot. materiały prasowe

Westworld to popularny serial stacji HBO, który doczekał się przedłużenia na 4. sezon. Jednak od tej informacji minęło już sporo czasu, a nie dostaliśmy jakiejś aktualizacji na temat produkcji nowej odsłony. Wygląda na to, że to się zmieniło. Jeffrey Wright, który w serialu wciela się w postać Bernarda, zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie sugerujące, że rozpoczęto prace na planie 4. sezonu. Zdjęcie możecie obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły nowej odsłony są trzymane w tajemnicy. Tytułowy Westworld to park stworzony na kształt Dzikiego Zachodu, gdzie goście mogą spełniać swoje najskrytsze marzenia, a wszystko to w asyście androidów, tak zwanych hostów. Jednak hosty w pewnym momencie się zbuntowały. W 3. sezonie wyszliśmy z akcją poza park, a fabuła dotyczyła sztucznej inteligencji, która przewiduje losy ludzi.

W 4. sezonie oprócz Wrighta najpewniej powrócą Thandie Newton, Tessa Thompson, Aaron Paul oraz Ed Harris. Producenci potwierdzili, że w nowej odsłonie ponownie zobaczymy również Evan Rachel Wood.