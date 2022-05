Westworld - teaser 4. sezonu. Kiedy premiera w HBO Max?

fot. materiały prasowe

Pierwszy teaser 4. sezonu Westworld ma klimat, do którego fani są przyzwyczajeni. Opisuje on idealny dzień do momentu aż wszystko staje się koszmarem z uwagi na pojawienie się Człowieka w czerni (Ed Harris). W obsadzie 4. sezonu są także Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth i Aaron Paul.

Westworld - teaser 4. sezonu

Szczegóły fabuły 4. sezonu nie są znane. Lisa Joy, współtwórczyni serialu w 2021 roku podczas promocji jej debiutu reżyserskiego pod tytułem Reminiscencja nazwała 4. sezon jednym słowem: inwersja.

Westworld - 4. sezon

Za sterami ponownie stoją Lisa Joy i Jonathan Nolan. Są twórcami, showrunnerami i odpowiadają za scenariusze. Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis oraz Ben Stephenson są producentami wykonawczymi. Za serial odpowiadają Kilter Films, Bad Robot Productions oraz Warner Bros. TV.

Westworld - premiera 4. sezonu w HBO Max odbędzie się 26 czerwca 2022 roku.