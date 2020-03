Westworld - znamy wynik oglądalności premiery 3. sezonu serialu

Jak podaje portal Variety premiera 3. sezonu serialu Westworld przyciągnęła 901 tysięcy widzów, którzy obejrzeli serial w HBO. To spadek o 57 procent w porównaniu z pierwszym odcinkiem 2. sezonu, który zobaczyło 2,1 mln widzów. Na wszystkich platformach HBO premierowy epizod nowej odsłony zobaczyło 1,7 mln odbiorców, co stanowi lekki wzrost w porównaniu do finału 2. sezonu, który obejrzało 1,6 mln widzów. Wynik premiery 3. sezonu nie robi wrażenia, jeśli chodzi o ten serial, jednak już wypada lepiej niż inne niedawne premiery HBO. Zanotował on 24 procent więcej widzów niż pierwszy odcinek Outsidera i 13 procent więcej niż premiera Watchmen.

W 3. sezonie produkcji hosty wydostają się poza park. Wkrótce zaczyna się walka o dominację. Dolores będzie musiała zmierzyć się z tajemniczą postacią graną przez Vincenta Cassela, który nasyła na nią nieoczekiwaną postać. W międzyczasie nasza bohaterka pozna człowieka, który zmieni jej sposób postrzegania ludzi.

Westworld 3 plakat