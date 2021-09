What If... ? - plakat promujący 7. odcinek. Imprezowy Thor w akcji

Fot. Marvel/comicbookmovie.com

W 7. epizodzie serialu What If...? wreszcie zobaczymy Imprezowego Thora w akcji. Zanim to jednak nastąpi, możemy przyjrzeć się, jak wygląda na najnowszym plakacie, który promuje odcinek. Ta wersja Boga Piorunów wygląda na maksymalnie zrelaksowaną i zadowoloną z życia. Pewnie dzierży Mjolnira, uśmiechając się do siebie. Wśród fanów są nawet teorie, że temu bohaterowi Odyn nigdy nie dał nauczki, dlatego zabawa jest dla niego priorytetem. Chris Hemsworth użyczy głosu postaci, ponownie wcielając się w Thora. Poniżej można zobaczyć, jak prezentuje się plakat.

What If... ? - plakat promujący 7. odcinek. Imprezowy Thor

Na plakacie na pierwszym planie widzimy pewnego siebie Thora. Za nim zaś możemy zobaczyć Uatu. Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy już połowie sezonu, być może niedługo przestanie być tylko biernym obserwatorem i zaangażuje się w akcję.

Fot. Marvel

Jak podoba wam się nowy plakat? Macie może swoje teorie, co spotkało tą wersję Thora? Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzu i napiszcie, czy czekacie na premierę 7. odcinka.